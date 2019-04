"Savoir rouler à vélo" : c'est quoi cette formation que le gouvernement lance pour les 6-11 ans ?

Selon le site du ministère de l'Intérieur, le programme "Savoir rouler à vélo" propose aux enfants de 6 à 11 ans de suivre une formation de 10 heures, répartie en 3 étapes : maîtriser les fondamentaux du vélo ("Savoir pédaler"), découvrir la mobilité à vélo en milieu sécurisé ("Savoir circuler"), et enfin circuler en autonomie sur la voie publique ("Savoir rouler à vélo"). Par ailleurs, il s'inscrit dans le cadre du Plan vélo et mobilités actives, initié par le Gouvernement, dont l'objectif est de multiplier par trois l'usage du vélo en France pour atteindre les 9 % de déplacements à l'horizon des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024.





"Contrairement à d'autres pays, en France, les parents ne savent pas tous faire du vélo en milieu urbain, souligne Olivier Schneider, le président de la Fédération des Usagers de la Bicyclette, joint par LCI. Seuls 2% l’utilisent pour aller au travail. Cet apprentissage doit donc être rendu systématique, pour ne pas dire obligatoire dans le cadre scolaire. Un peu comme ce qu'on a fait il y a 40 ans avec la natation, ce qui a eu pour effet de faire baisser drastiquement les taux de mortalité par noyade. L'enjeu est ici similaire, voire supérieure, le but étant d'améliorer la sécurité routière des cyclistes, qui se dégrade, et surtout que les jeunes soient de plus en plus nombreux à aller au collège à vélo".