Galette des rois : et si vous zappiez la frangipane ?

Pour débuter l’année 2019, les chefs du Prince de Galles, Stéphanie Le Quellec et Nicolas Paciello, se sont inspirés du célèbre tea-time de l’hôtel et son biscuit phare, le cookie. Véritable ode à la gourmandise, la galette des rois du Prince de Galles est un cookie géant parsemé de noix de pécan torréfiées et caramélisées. En son coeur, la frangipane au cookie agrémente cette création savoureuse dont le feuilletage révèle tout son croustillant et sa légèreté. La fève en forme de cookie, créée en édition

limitée et numérotée de 1 à 100, consacrera les plus épicuriens des rois et des reines.





La galette "Le Cookie du Prince" - 45 € les 6/8 parts. Sur commande à lascene@luxurycollection.com