Noël : les livres à glisser sous le sapin pour les fans de sport

Une enquête digne des plus grands thrillers hollywoodiens. En écho aux révélations des Football Leaks et dans la droite lignée de l'ouvrage "Les Parrains du football" de Mathieu Grégoire, le livre d'investigations de Romain Molina décrit la face cachée et sombre du sport le plus populaire au monde, gangrené par les dérives liées à l'argent. Le journaliste porte un regard réaliste sur l'univers impitoyable du ballon rond. Il s'attèle, documents à l'appui, à explorer l'itinéraire des agents de joueurs et de leur business lucratif, pas toujours très réglo. Après cette lecture, vous ne regarderez plus jamais le football de la même façon.





"La Mano Negra, ces forces obscures qui contrôlent le football mondial" - Hugo Sport. Prix : 17€