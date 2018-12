Noël : jouez l'originalité en offrant un cadeau personnalisé !

Vous voulez surprendre vos proches avant même qu'ils n'ouvrent leurs cadeaux ? La start-up parisienne Starface a imaginé un papier cadeau totalement hilarant à l'effigie de celui qui reçoit le cadeau ou qui l'offre. Vous n'avez qu'à joindre une simple photo de votre propre visage ou de celui d’un proche et un papier cadeau est imprimé avec la tête désirée. Starface propose 4 motifs spéciaux à l'occasion de Noël reprenant des illustrations de père Noël, de son gimmick : "Oh Oh Oh", de sapin, d'ours blanc et, plus original, au motif de pulls de Noël.





Papier cadeau Starface. Disponible sur le site en 3 longueurs de rouleaux : 1⁄2 mètre, 1 mètre et 2 mètres. Prix : de 8,50 € à 17,50 €.