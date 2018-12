Noël : des idées cadeaux pour vous faire bien voir de votre belle-mère

Transformez sa baignoire en discothèque ! Avec ce coffret Lush composé de deux bombes de bain, dont l'une embaumera sa salle de bain de patchouli et de poivre noir, et d'un pain moussant, infusé à la mangue et à la violette, belle-maman retrouvera à coup sûr ses vingt ans. Chapeau bas !





Coffret Take Hat and Party - Lush. Disponible en boutique et sur le site. Prix : 26,50 €.