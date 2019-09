SEPT À HUIT - Christelle se confie sur les secrets et l’overdose de sa fille à la codéine

PORTRAIT – Christelle a fait de son deuil un combat contre la codéine. En vente libre, ce médicament est à l'origine de la mort de sa fille. Découvrez son témoignage.

Christelle n’a rien vu venir. Sa fille Pauline est morte à 16 ans dans sa chambre d’une overdose de codéine, un médicament en vente libre. Ce n’est qu’après ce drame qu’elle va découvrir le journal intime, le double visage de sa fille et le calvaire qu’elle cachait à tout son entourage…



