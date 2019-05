SEPT À HUIT - Géraldine gère seule la violence de son fils de 10 ans

Géraldine est une mère dévouée et aimante, mais elle est à bout de forces et désarmée face à la violence de son fils. Prénommé César et âgé de 10 ans, celui-ci souffre de graves troubles de comportement. Sa mère n'a pas trouvé de place pour lui dans une structure spécialisée et plus aucune école n'accepte de le scolariser.



