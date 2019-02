SEPT À HUIT - Le destin volé d'Emma

Emma a survécu six ans et demi. Née grande prématurée, les médecins se sont acharnés à la maintenir en vie sans en avertir les parents. Alain, son père, a décidé d’attaquer l’hôpital en justice. Il témoigne de l’amour pour sa fille qu’il aurait préféré ne pas voir souffrir. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. Sept à Huit propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.