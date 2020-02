Sept hommes sur dix ne se lavent pas tous les jours : l'étonnante enquête sur l'hygiène des Français

En 1951, le magazine Elle publiait une enquête retentissante sur les conditions d'hygiène déplorables des Françaises. En trois pages et treize questions, ce sondage - qui occultait la gent masculine - réduisait à néant notre réputation, et par là-même notre amour-propre. Soixante-dix ans après, l’Ifop fait à nouveau le point sur la propreté corporelle et domestique des Français dans une enquête publiée ce mercredi. Et là encore, certaines réponses ne peuvent que laisser dubitatif.

Réalisée pour le compte de Diogène France, société de nettoyage spécialisée dans les logements de victimes du syndrome de Diogène (forme extrême d'accumulation compulsive, ndlr), elle montre que, si globalement l’hygiène des Français a radicalement changé depuis les années 1950, certains pans de la population restent encore éloignés des standards de propreté, en particulier parmi les personnes les plus âgées et les plus isolées.