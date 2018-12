Si votre enfant veut l'un de ces dix jouets, dépêchez-vous, il risque d’être en rupture de stock à Noël

Sur quels critères l'enseigne se base-t-elle pour repérer les jouets qui risquent d'être en rupture de stock ? On a posé la question à Franck Mathais, son porte-parole. "C'est un mélange d'éléments rationnels et émotionnels. Tout commence un an auparavant quand on découvre les jouets de Noël 2018 : on regarde d'abord l'originalité du produit en jouant avec et on note son degré d'innovation par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. Ensuite, on voit à quelle tranche d'âge il s'adresse, et quel imaginaire il projette. Enfin, on s'intéresse au marketing que va déployer le fabricant et si c'est un produit qui peut se vendre tout seul ou s'il doit être accompagné d'une démonstration", explique-t-il. "Ce sont tous ces éléments qui nous permettent de savoir si ça va être un carton. Et c'est en fonction de cela que l'on effectue nos commandes".