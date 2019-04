Siège auto mal fixé, absence de rehausseur... Trop d'enfants sont mal ou pas attachés en voiture !

Autre grief : la manière dont l'enfant est assis. Toujours selon l'étude, seule la moitié (56%) des enfants de moins de 2 ans voyagent dos à la route. Or, le passage "face à la route" se fait beaucoup trop tôt, généralement dès 9 mois. De quoi rappeler qu'en cas d’accident, la position "dos à la route" reste la plus sûre pour le cou et les cervicales des enfants, encore très fragiles. Quant au rehausseur, il serait abandonné trop précocement, souvent dès l’âge de 5 ans. Un quart des enfants de cet âge sont recensés assis à même le siège du véhicule. Or, l’usage d’un siège s'avère adapté jusqu’à 10 ans.