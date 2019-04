Skype, Facetime, WhatsApp : les appels vidéo sont-ils vraiment adaptés pour les enfants ?

Fini le temps où l'enfant communiquait simplement par téléphone avec ses parents pendant les vacances chez les grands-parents. Aujourd'hui, les nouveaux outils de communication comme Skype et Facetime ont radicalement changé la donne, permettant à l'enfant d'entendre et de voir son parent, et donc de se rapprocher, en dépit de la distance. Mais on oublie presque parfois, en tant qu'adulte, les effets d'une simple conversation vidéo avec un enfant.





Comme nous le confie la psychiatre Corinne Ehrenberg, "j'ai l’expérience d’un enfant très "désarçonné" par une conversation Skype, angoissé par le simple fait de voir sa mère sur un écran d’ordinateur. Le fait qu’elle s’anime, qu’elle parle et qu’elle lui parle ne semblait pas du tout le contenter ni le rassurer." Et des témoignages glanés sur les forums de discussion abondent majoritairement en ce sens : "Mon enfant de 2 ans déteste Skype", raconte cette internaute. "On a fait l'expérience deux fois lorsque j'étais en déplacement et à chaque fois, je percevais une incompréhension de sa part. Non seulement il n'arrive pas à se concentrer ou à maintenir une conversation mais surtout il est perturbé, voulant attraper l’écran pour me toucher et, comme il boude, je culpabilise à mort à chaque fin de conversation".





D'où notre question : ces nouvelles technologies sont-elles réellement adaptées aux jeunes enfants ? Selon la psychanalyste Elsa Godart, spécialiste du numérique*, contactée par LCI, "tout dépend si l'enfant comprend qu’il s’agit d’une image virtuelle et non d'une présence réelle, que le parent sur l'écran est dans une absence géographique et donc qu'il est là sans être là. Tant que l'enfant n’a pas cette conscience, c'est peine perdue."