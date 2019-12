"Slow Christmas" : et si cette année, on vivait un Noël déconnecté ?

D'ailleurs, plus d'un tiers des Français auraient déjà vécu l'expérience d'un Noël perturbé à cause d'un téléphone, selon une étude européenne* menée par Opinium Research pour le site de commerce Groupon . Conséquence, de plus en plus de voix s'élèvent contre cet intrus toujours prompt à gâcher la fête : 6 Français sur 10, selon la même enquête, souhaiteraient même passer un "slow christmas". Autrement dit que Noël devienne une journée déconnectée faite de moments - ininterrompus - passés en famille. Et vous, seriez-vous prêt à laisser votre téléphone ce jour-là ?

Ah, Noël… Ce cher moment où l’on réunit toute sa famille. Sauf que, depuis quelques années, un convive s’invite autour de la table : le smartphone. Et soyons honnête, il peut vite devenir encombrant. Entre le grand frère qui vient de le recevoir en cadeau et le couve du regard de peur qu'il ne s'évapore, les cousins sur-connectés à Instagram, ou la petite sœur qui envoie des textos dans son coin, profiter de l'instant présent, tous ensemble, devient une gageure.

Si l'on en croit l'enquête de Groupon, 54% des Français devraient utiliser leur mobile le 25 décembre prochain. Mais qu'on se rassure, s'ils seront plus d’un tiers (34%) à le consulter dès le réveil ce jour-là, le temps qu'ils prévoient de passer dessus est inférieur au reste de l’année, avec seulement 56 minutes d'utilisation sur l'ensemble de cette journée. Une tendance de bonne augure si l'on se compare à nos voisins allemands et italiens, qui prévoient d'y consacrer respectivement 1h05 et 1h30.

Par ailleurs, tout porte à croire que ce sont les réseaux sociaux qui auront une place centrale le jour de Noël, avec l’étape

incontournable du partage de la photo du sapin, celle qui rencontre le plus de succès le 25 décembre. Les Français sont en effet 43% à déclarer prendre et poster sur les réseaux une photo de leur arbre, ce qui est supérieur à la moyenne des Européens - 38%. Mais à chaque pays ses tendances… Ainsi, on privilégie la photo de famille à table en Espagne (46%) ou l’ouverture des cadeaux en Grande Bretagne (30%).