Sida : comment en parler avec son ado alors que la vigilance baisse chez les jeunes ?

Un engagement plus que nécessaire au vu des chiffres officiels qui font encore froid dans le dos : ainsi, chaque année en France, 6.000 personnes découvrent leur séropositivité au VIH, dont plus d'un quart (27%) à un stade avancé de l'infection. Et c'est particulièrement vrai dans les zones denses, notamment en Ile-de-France, première région contaminée par le VIH en France, rappelle Solidarité Sida. "Quant aux 15-24 ans, ils représentent toujours 12 à 13% de ces nouveaux diagnostics, et ce chiffre ne baisse pas. En parallèle, on est confronté à une explosion des IST [Infections Sexuellement Transmissibles, ndlr], en particulier chlamydia, gonorrhée et syphilis, qui ont triplé chez les jeunes entre 2012 et 2016, notamment par manque de prévention", détaille Florent Maréchal, directeur des programmes de Solidarité Sida.





Par ailleurs, on estime que 25.000 personnes ne savent pas qu'elles sont porteuses du virus, "d'où l'importance du dépistage, insiste Florent Maréchal. En effet, plus on va diagnostiquer tôt, mieux on va traiter, même si on ne guérit toujours pas du sida. Néanmoins, les trithérapies permettent d'avoir quasiment la même espérance de vie mais pour cela, je le répète, il faut être dépisté tôt. Il faut savoir que le délai moyen en France entre la contamination et la mise sous traitement est de 3 ans et demi, ce qui montre que le dépistage est encore beaucoup trop tardif", souligne-t-il.