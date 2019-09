Quels genres de livres les enfants de 7-11 ans aiment-ils lire ?

DANS LA TÊTE DES TÊTES BLONDES - Parents, soyez rassurés : malgré la présence omniprésente des écrans, la lecture reste au coeur de la vie des enfants. C'est en tout cas ce qui ressort d'un sondage Harris Interactive mené pour le magazine "J'aime Lire". Mais à quel moment les jeunes lisent-ils le plus ? Et dans quels types d'ouvrages aiment-ils se plonger ? Voici leurs attentes...

Les enfants sont unanimes, ils aiment lire ! Et ce, même si les écrans ont colonisé une partie de leur quotidien. C’est ce que dévoile une enquête publiée le 10 septembre par le magazine J’aime lire (Bayard Presse) et l’institut Harris Interactive et réalisée auprès d’enfants âgés de 7 à 11 ans et de leurs parents. 84 % des enfants interrogés disent ainsi prendre plaisir à lire (plus d'un sur deux précise même "beaucoup"). La lecture est d'ailleurs considérée comme une activité à part entière qui prend toute sa place dans une journée. Elle se classe encore néanmoins derrière les jeux à l'extérieur (91%) et la télévision (89%), mais se maintient tout de même dans le trio de tête. Autre bonne nouvelle : les enfants lisent à tout moment de la journée et de l'année. Dans le classement des situations privilégiées, les vacances prennent la pole position (92%), devant le week-end (89%) et le soir avant de dormir (85%). Ils sont même 71% à déclarer lire en rentrant de l'école !

Des mangas pour les garçons et des magazines pour les filles

Du côté des habitudes de lecture, elles sont finalement très diverses entre 7 et 11 ans. Dans le Top 4, on retrouve les livres (92%), les BD et les comics (83%), les magazines pour enfants (82%) et enfin les mangas (52%). Ensuite, c'est finalement le sexe qui va déterminer les préférences. Les garçons sont ainsi de plus gros lecteurs de mangas (59% contre 45%), quand les filles se tournent plus particulièrement vers les magazines jeunesse.

Et les écrans dans tout ça ? Et bien, l'enquête Harris Interactive souligne qu'ils ne remplacent pas le papier à cet âge-là puisque seuls 3 parents sur 10 déclarent que leur enfant lit sur écran (liseuse électronique, tablette, smartphone...). Toutefois, 34% des parents confessent qu’ils ont déjà dû forcer leur enfant à éteindre et lâcher un écran pour lire.