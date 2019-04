"Coming out" : quand des jeunes filment la révélation de leur homosexualité à leurs proches

Qu'est-ce qui justifie la raison d'être d'un tel documentaire ? Ces vidéos soigneusement collectées et montées avec empathie n'auraient pas pu exister il y a 20 ans, et elles ne seront pas les mêmes dans vingt ans. Comme un témoignage, elles s'inscrivent dans notre société, parlent du monde dans lequel nous vivons et racontent ce que signifie le courage d'être soi. Parrot s'est très certainement souvenu de la captation incroyable, en 2015, de deux frères jumeaux ayant décidé d'annoncer à leur père qu'ils étaient homosexuels.





Son documentaire s'ouvre avec un ado australien qui fait son "coming out" auprès de sa mère et de son petit frère, un poil crispés, devant la caméra familiale : "Je suis si contente que tu me le dises. Je t'imaginais venir avec quelqu'un et que tu nous l'annoncerais alors", réagit la mère aussitôt la révélation faite. Contre toute attente, Brandon, le petit frère, fait part d'une franche hostilité : "Tu aimes les trucs de mecs ?". En caméra cachée, Daniel, un ado américain de Géorgie, a filmé sa mère qui le renie immédiatement : "Tu devras déménager pour vivre comme bon te semble. Je ne veux pas laisser croire aux gens que j'approuve. Sale homo !", éructe-t-elle. Parmi les derniers témoignages, celui de Loren, une ado canadienne ayant choisi de faire son "coming out" auprès de sa grand-mère : "ça ne changera rien pour moi. Pourquoi avais-tu peur de me le dire ? Rien ne m'empêchera de t'aimer, ma chérie !".





"Vous ne l'avez pas choisi, mais votre enfant ne l'a pas choisi non plus", conclut Denis Parrot. Pas sûr que son film ne s'adresse qu'à celles et ceux ayant fait leur coming-out. En réalité, il s'adresse à tout le monde, touche tout le monde. Pas tant sur un mode pédagogique visant à comprendre ceux qui se révèlent, et les regarder comme des bêtes curieuses, mais pour questionner notre "regard social jugeant", chercher à savoir pourquoi la société leur demande de choisir un camp alors qu'il ne s'agit que d'identité, de qui l'on est, de qui ils sont, de qui nous sommes. Dans un monde idéal, personne n'aurait à justifier ses désirs. Le documentaire parle aux parents qui verront chez ces jeunes adultes des enfants effrayés par le premier son de voix de leur interlocuteur au moment de la révélation tant redoutée, mais aussi à ceux qui voudront comprendre cet effort surhumain de transparence au risque de subir le jugement de l'autre.





Coming-out, en salles le 1er mai