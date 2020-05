Soulagement et vent de liberté dans le Nord avec la phase 2 du déconfinement

Des sourires, de l'enthousiasme et beaucoup d'entrain, cela faisait longtemps qu'on n'a pas connu une telle ambiance entre Boulogne-sur-Mer et Le Touquet ( Pas-de-Calais). Pour cause, l'annonce du Premier ministre de pouvoir enfin se déplacer à plus de 100 km. Si certains fêtent leur délivrance, d'autres se préparent aux retrouvailles en famille. Cette nouvelle liberté, c'est en effet la possibilité de prendre le large, mais surtout de revoir enfin les gens qu'on aime.