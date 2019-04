"Starfoullah", "Miskine", "frais" : parents, grâce à cette vidéo, vous allez enfin comprendre le langage de vos ados

"Starfoullah, pour l'anniversaire de ma copine, j'ai organisé une soirée, c'était trop frais mais miskine elle se sentait pas très bien le lendemain". S'il vous arrive parfois de rester interloqué devant le langage de votre progéniture, ne vous inquiétez pas. LCI est là pour vous aider grâce à ce nouvel épisode de son format "Parlez-vous le djeun's ?".





Même si le verlan a traversé les générations, les jeunes ont en effet aujourd'hui adopté leur propre vocabulaire "made in XXIe siècle". Un jargon qui s’inspire de l'argot, du romani, des anglicismes ou encore de l'arabe. Fini d'être largué, grâce à nous, vous serez le plus swaggué des parents. Et lorsque votre ado décidera de sortir de la maison, vous pourrez lâcher sans hésitation un : "C'est quoi les bails ?".





Commençons par...