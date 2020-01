Spotify lance des playlists pour... les animaux

"Par exemple, un chien énergique pourrait obtenir une playlist avec des morceaux entraînants, quand un chat craintif préférera avoir des tempos plus lents", détaille-t-elle. Pour l'instant, cette nouvelle version de Spotify ne permet de créer des playlists que pour cinq types d'animaux : chien, chat, hamster, oiseau et... iguane.

En parallèle de ce nouveau système, disponible dans le monde entier, Spotify a aussi lancé uniquement au Royaume-Uni un podcast exclusif pour "tenir compagnie", "apporter du réconfort et aider à déstresser les chiens laissés seuls à la maison". Créé avec l'aide de chercheurs en comportement animal, "le podcast préféré de mon chien" propose pour l'instant deux épisodes de cinq heures, dont un est intitulé "Pup fiction".

Chaque épisode débute par une heure de parole adressée au chien, pour l'apaiser à la suite du départ de son maître. Éloges, histoires et autres messages de réconfort sont dits par des acteurs célèbres, comme Ralph Ineson ("The Office", "Game of Thrones"), ou encore Jessica Raine ("Call the midwife"). Le podcast se poursuit ensuite par de la musique apaisante et des conceptions sonores originales.

"Le type de musique qu'un chien écoute est important et des recherches ont montré que certaines musiques peuvent les aider à se détendre alors que d'autres peuvent avoir des effets moins bénéfiques", a assuré Samantha Gaine, l'experte en bien-être canin de la Société royale de protection des animaux (RSPCA), citée dans le communiqué de Spotify.