Supermarché sans caisse testé dans le Nord : comment ça marche ?

Avec cette technologie, le supermarché peut rester ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les clients apprécient ce nouveau concept. "On a juste à biper (sic) puis on sort", se félicite ainsi une jeune femme. "On prend le produit et on y va. On n’a même pas l’impression d’avoir été dans un magasin", renchérit un autre acheteur.

Surtout ces commerces d'un nouveau genre permettraient aux enseignes de réaliser d'importantes économies, permettant in fine de baisser les prix. "Quand on automatise, quand on robotise, on supprime - malheureusement peut-être - des heures travaillées. Donc on devient plus compétitifs. Et on sait bien que ce que regarde le consommateur au final, c’est le prix", confirme Olivier Dauvers, spécialiste de la consommation.