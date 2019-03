Syndrome du nid vide, raconté dans "Mon bébé" : comment se préparer au départ de ses enfants ?

Et les pères dans tout ça ? "Ils ont plus le sentiment du devoir accompli. Ils sont même plutôt soulagés, et se disent : 'j'ai fait le job', ce qui les rend plutôt heureux", avance Béatrice Copper-Royer. Ce coup de mou post-départ ne doit pas être pour autant une fatalité. Pour notre psychologue, anticiper l'envol de son enfant permet sinon de l’éviter, tout au moins de l’atténuer. "Profitez par exemple du moment où il part en colo ou chez des copains pour commencer à vous faire à l'idée qu'il peut se débrouiller sans vous. Il faut se dire que ce sont de petites étapes qui préparent au plus grand départ", conseille-t-elle. "A un moment, il faut les lâcher et accepter de ne pas tout savoir. Ce sont devenus de grandes personnes qui sont capables de s'organiser sans qu'en permanence on se fasse du souci pour eux".





Facile à dire mais comment faire quand on est pétrit d'angoisse à l'idée qu'il lui arrive quelque chose ? "C'est une étape peut être plus difficile à passer qu'avant, reconnaît la thérapeute. Parce qu'on est beaucoup dans le contrôle et puis il y a aussi une angoisse sécuritaire très forte. Or il faut accepter que des choses nous échappent. On n'est pas fait pour contrôler la vie de ses enfants tout le temps".