Syndrome du nid vide : tout aussi concernés que les femmes, les hommes n'osent pas en parler

Et si la ménopause peut effectivement jouer un rôle dans la survenue du syndrome du nid vide chez la femme, l'andropause peut aussi expliquer beaucoup de choses chez l'homme. "Sa vigueur diminue, sa résistance est moindre qu'au début de l'âge adulte, parfois la calvitie ou l'embonpoint menacent... Tous ces changements peuvent être difficiles à vivre, affectant l'homme dans son identité et sa virilité", détaille la psychologue. En fin de compte, le départ des enfants a tendance à faire ouvrir les yeux sur le temps qui a filé. Pour certains, ce constat et le fait de voir leurs enfants débuter leur vie d'adulte peut faire le lit d'une infidélité. "Ces hommes courent en quelque sorte après leur jeunesse perdue."





Lorsque tel n'est pas le cas, la vie de couple peut aussi être mise à mal par cette remise à plat. "Certains font le bilan et se rendent compte qu’ils n’ont plus rien à se dire car toutes leurs conversations tournaient autour des enfants. Ils peuvent aussi réaliser qu'ils n'ont pas évolué dans le même sens et qu'ils n'ont plus les mêmes envies. Cela peut mener à des séparations."