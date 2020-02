De plus en plus de villes le font : faut-il interdire aux parents de fumer devant les écoles ?

Après les plages, les parcs, les aires de jeux, c'est maintenant devant des établissements scolaires qu'il est interdit de fumer. Une initiative qui fait florès dans de nombreuses municipalités. Ainsi, en 2019, la Ligue contre le cancer a contribué à labelliser plus de 2000 espaces sans tabac en France, dont 377 aux abords des écoles, dans 178 communes et 16 départements (chiffres non définitifs établis en novembre). Alors qu'en 2018, seuls 50 établissements scolaires étaient concernés.

Simple question de bon sens, diront certains. "Pas si évident", rétorque Yana Dimitrova, chargée de mission Prévention à la Ligue contre le cancer, interrogée par LCI. "Regardez par exemple le nombre de professionnels de santé, voire de malades, que l'on voit fumer devant les hôpitaux ou les centres de cancérologie !", argumente-t-elle. Voilà pourquoi l'association a lancé, depuis quelques années, ces labels "Espace sans tabac".

"L'idée, c'est à la base de rappeler à tout le monde que l'être humain est fait pour respirer de l'air. Il n'est pas fait pour respirer de la fumée. Car, quand on y réfléchit, consommer un poison ne devrait plus être considéré comme un acte anodin", renchérit Virginie Haffner, chargée de prévention au comité de Moselle de la Ligue contre le cancer. Et bien évidemment, le choix des écoles n'est pas fait au hasard. "L'ambition est de 'dénormaliser' l'usage du tabac. Des études montrent par exemple que plus un enfant est exposé au tabagisme de son entourage, plus il a de risques de devenir fumeur à l'âge adulte. Or, s'il ne voit pas les adultes fumer devant la porte de son école, peut-être pensera-t-il que ce n'est pas un geste normal d'avoir une cigarette à la main", explique-t-elle.

"Bien sûr, le risque de tabagisme passif est moins évident devant une école par rapport à une terrasse de restaurant, mais là on veut surtout combattre cette notion de mimétisme, et éviter l'entrée du tabagisme chez les plus jeunes", ajoute Yana Dimitrova. Le but avoué ? Parvenir à la première génération sans tabac d'ici 2032, alors que la cigarette est responsable de plus de 78.000 morts par an.