Comment le film d'Etienne Chatiliez a tué le prénom Tanguy

Tanguy n'est pas le seul prénom à avoir fait les frais d'un film tournant en dérision son héros. "L'effet Brice de Nice peut être comparable, mais dans une moindre mesure, souligne Claire Tabarly. Brice a connu un certain succès dans les années 80 (plus de 1000 naissances) et a poursuivi cette trajectoire jusque dans les années 2000. Et patatras, à partir de la sortie du film de Jean Dujardin en 2005, il n'a cessé de baisser, passant de 335 à 101 attributions en 2008".





Mais l' inverse existe aussi : "à titre d'exemple, les films de Luc Besson ont plutôt des conséquences heureuses sur les prénoms. Le cinéaste a ainsi lancé la mode des Enzo ("Le Grand Bleu"), Lilou ("Le Cinquième Élément"), sans oublier Léon, qui a séduit les fans en 1994 et qui est en recrudescence actuellement, avec 1614 naissances en 2017". "Et puis il y a le phénomène Manon, renchérit Laure Karpiel. Alors que ce prénom était encore confidentiel au début des années 80, "Manon des Sources" l'a littéralement propulsé, passant de 527 attributions en 1986 (date de la sortie du film) à 1529 en 1988. Il plafonne actuellement à plus de 3.000 naissances, après avoir connu un pic à plus de 8.000 à la fin des années 90".