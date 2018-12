TUTO VIDÉO - Pour Noël, offrez un miroir soleil tendance et fait maison !

Pour commencer, découpez, à l'aide de votre cutter, un anneau d'environ 4 centimètres de largeur sur vos morceaux de carton : l'un plus petit que votre miroir, l'autre plus grand (cf. vidéo ci-dessus). Sur le premier anneau, collez avec le pistolet à colle, chaque bâton de bois, en les plaçant à égale distance et en cercle à l'aide d'un rapporteur et d'une règle. Bombez le tout avec votre spray de peinture or. Recouvrez avec l'autre anneau, puis collez votre miroir. Ajoutez une attache murale, il n'y a plus qu'à l'accrocher et le tour est joué ! On vous avez dit : tout simple à réaliser !