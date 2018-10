Un an après l'affaire Weinstein, comment élève-t-on un garçon "féministe" ?

Votre fils fait une roulade en vous criant : "T'as vu maman ?" Ni une, ni deux, vous allez aussitôt le gratifier d'un : "Waou, bravo, t'es le plus fort". Votre fille débarque à son tour avec une jolie robe, vous allez instinctivement lui lancer : "Que tu es jolie !" Voilà, tout est dit. Nous sommes tous façonnés inconsciemment par le même système patriarcal, à l'œuvre depuis plus de 8.000 ans, selon lequel les femmes, inférieures aux hommes, devraient être assignées à des rôles différents. La force et la dureté pour les garçons ("à bas les femmelettes", diraient certains), et la sensibilité, voire la vulnérabilité, pour les filles (le fameux : "sois belle et tais toi" ?).





Comme l'écrit Aurélia Blanc dans son livre "Tu seras un homme - féministe - mon fils !", qui vient de paraître aux éditions Marabout, "cette organisation, qui légitime et entretient les violences envers les femmes, est à l’origine de profondes inégalités sociales, économiques et politiques. (...) Nous pourrions ainsi rappeler qu’aujourd’hui, dans le monde, seules 16 femmes dirigent un État ou en sont Première ministre (soit 8,3 % des dirigeants). Pourtant, elles produisent 66 % du travail et 50 % de la nourriture planétaire… mais ne perçoivent que 10 % des revenus et ne détiennent qu’1 % de la propriété. Sans surprise, elles représentent d’ailleurs 70 % des personnes pauvres sur la planète. Ce qui montre bien que, derrière le sexisme, c’est bien de pouvoir qu’il est question", dit-elle.