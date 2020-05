Un baby-boom post-confinement à la fin de l'année ? Pourquoi il est trop tôt pour le dire

Pour le docteur Sylvain Mimoun, gynécologue, responsable de l'unité de gynécologie psychosomatique de l'hôpital Robert Debré, difficile au regard de ces chiffres de déduire mécaniquement qu'il y aura un baby-boom en décembre 2020 ou janvier 2021, comme certains l'affirment déjà. "Même si on a en effet déjà vu par le passé une augmentation de la natalité après une panne d'électricité géante, comme aux Etats-Unis lorsque New York avait été plongé dans le noir dans les années 60, et plus récemment après le passage de l'ouragan Sandy, cette crise sanitaire, ce n'est pas la même chose", dit-il à LCI.

"Elle aurait même eu plutôt tendance à inhiber les hommes comme les femmes, trop inquiets par rapport à leur santé, poursuit-il. Ce qui a plutôt eu comme conséquence de couper leur libido". Un constat confirmé par une étude de l'Ifop, réalisée début mai pour Charles.co, un site de consultation de sexologie en ligne. Elle indiquait qu'un couple sur cinq (21%) confiné sous le même toit n'avait eu aucun rapport sexuel au cours du mois d'avril, contre 10% en temps normal.