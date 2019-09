Un chauffeur pour vos enfants : comment marche (et combien coûte) ce nouveau service ?

CASSE-TÊTE - La rentrée des classes a lancé la course quotidienne des parents pour conduire les enfants à l'école... mais aussi à leurs activités extra-scolaires. Et à moins d'avoir le don d'ubiquité, c'est vite la panique. C'était sans compter sur un nouveau service : les chauffeurs pour enfants. On vous explique de quoi il retourne.

Difficile d'arriver à l'heure au travail chaque matin ? Impossible d'emmener vos enfants à leurs cours de musique ou de sport ? Pas envie d’aller chercher l’aînée à sa soirée pyjama ou à un goûter d'anniversaire ? D'emmener le petit dernier chez le dentiste ? Pour les parents, il est souvent impossible d'être sur tous les fronts en même temps. Et la gestion du planning familial se transforme rapidement en un véritable casse-tête. Mais un nouveau service propose d'alléger ce quotidien de parents surmenés : les chauffeurs pour enfants. Différentes plateformes viennent de voir le jour. Elles vous permettent de trouver et de réserver un accompagnateur trié sur le volet qui pourra emmener vos enfants là où ils ont besoin d'aller (en voiture ou à pied). Petit passage en revue...

Hopways : la sécurité et le bien-être des enfants

Lancé il y a un an par trois mamans qui en avaient marre de passer leur temps à courir à droite et à gauche, le site Hopways propose un réseau d'une soixantaine de chauffeurs et d'accompagnateur de confiance qui se chargent des déplacements de vos enfants - à partir de 3 ans. Le concept est simple : les parents demandent un devis en précisant l'adresse de départ et celle d'arrivée ; Hopways sélectionne ensuite un chauffeur privé spécialisé dans le domaine de l'enfance ; il ne reste plus aux parents qu'à valider le devis pour avoir un chauffeur le jour J. Et comme il est angoissant de confier son enfant à un tiers, sachez que cette plateforme choisit rigoureusement ses chauffeurs (rencontre et évaluation par une équipe de parents, présence lors de la première course, écoute des parents...). Par ailleurs, un accompagnateur principal (doublé de 2 autres chauffeurs) est attribué à chaque famille afin d'établir une relation de confiance avec les enfants qui peuvent être déstabilisés par des changements fréquents. Un SMS est également envoyé aux parents dès que l’enfant est arrivé à destination. Hopways est disponible à Paris et en région parisienne, ainsi qu'à Nantes, Bordeaux, Toulouse, Nice, Mulhouse, Metz, Nancy et Lille. Ce site propose 3 types de formules : conduite individuelle - qui peut être occasionnelle ou régulière (à partir de 30 €, trajet dans un rayon de 6 km), conduite collective (à partir de 18€/enfant), et accompagnement à pied (devis sur demande).

Kidcab : le taxi des petits

L'idée de Kidcab a, elle, germé dans la tête d'un jeune étudiant de 23 ans qui en avait marre de perdre du temps dans les transports pour accompagner à leurs activités extra-scolaires les enfants qu'il gardait. Ainsi est née l'idée d'un service qui propose aux parents de faire conduire par un chauffeur, de manière régulière, leurs bambins - à partir de 6 ans - à leurs activités. Là encore, le fondateur de Kidcab veille attentivement au recrutement des chauffeurs : "Il faut qu'ils aient une licence VTC, un brevet de secourisme, un casier judiciaire vierge. Et si possible une expérience dans le transport d'enfants", dit-il. Par ailleurs, le chauffeur doit s'assurer que les bambins sont bien pris en charge à destination. Vous recevez un SMS de sa part au départ et à l'arrivée de la course. Kidcab est disponible à Paris et dans sa petite couronne pour de courts trajets. Il suffit de choisir les lieux de départ et d'arrivée, ainsi que vos horaires ; vous recevez ensuite le prix de la course par mail.

Kidways : des déplacements en version écolo

Autre bonne fée, le site Kidways s'occupe du transport de vos enfants 24h/24 et 7j/7, en les conduisant en voiture ou en les accompagnant à vélo dans toute la métropole lilloise. Cette start-up, fondée en mai dernier par une jeune entrepreneuse, souhaite également développer l'éco-mobilité. Ainsi, pour mieux mutualiser les déplacements, les chauffeurs conduisent des berlines mais aussi des vans qui peuvent transporter jusqu’à 6 enfants. Concernant les accompagnements à vélo, jusqu’à 4 enfants peuvent être surveillés simultanément. La sécurité est également au cœur des préoccupations de cette plateforme. Résultat, les chauffeurs professionnels sont tous détenteurs du diplôme VTC, possèdent un certificat d'aptitude à la conduite délivré par le préfet, sont formés aux premiers secours, ont un casier judiciaire vierge, aucun antécédent de drogue ou d'alcool et doivent être âgés de 25 à 65 ans (s'ils ont plus de 65 ans, un certificat médical est demandé). Par ailleurs, vous êtes avertis en temps réel, par SMS, des détails de la course. Tarifs : Conduite en voiture individuelle : à partir de 15€. A plusieurs : à partir de 4€. Accompagnement en vélo individuel : 8€. A plusieurs : à partir de 4€.