"Un jour sans cantine" : l'action choc de parents d'élèves parisiens contre les menus servis à l'école

Des plats baignant dans la sauce, des viandes peu ragoûtantes, une bouillie marron indéfinissable en lieu et place du joli intitulé qui annonçait un petit salé aux lentilles "façon grand-mère"... Les parents d'élèves du 18ème arrondissement de Paris, rassemblés sous le collectif "Les enfants du 18 mangent ça", ne décolèrent pas contre la qualité des menus servis dans leurs écoles.





Ils la dénoncent depuis plus d'un an, photos-chocs à l'appui. Après trois mois d’enquête (visites de cantines, de la cuisine centrale, participation à des commissions restauration et menu), ils ont même lancé une pétition en ligne intitulée : "La santé des enfants du 18ème sacrifiée au profit de l’industrie agroalimentaire ?", qui a recueilli plus de 7.000 signatures, pour demander aux élus de changer l'offre de restauration. Ce constat amer a également été dressé dans "un livre noir des cantines scolaires" (Leduc.s Editions), paru en septembre dernier.





Malgré cela, rien ne bouge : la Sogeres, le prestataire qui officie dans les cantines de l'arrondissement depuis 13 ans, a même été reconduit pour un mandat de 5 ans. Du coup, ces parents en colère ont décidé d'attaquer au porte-monnaie en retirant le 15 février un maximum d'enfants de la restauration collective. "Bien sûr, en prévenant suffisamment à l'avance pour ne pas être facturé", précise à LCI Sandra Franrenet, l'auteure du fameux "livre noir" et membre du collectif. De son côté, la caisse des écoles, qui gère les cantines de l'arrondissement, se défend comme elle peut : "Cela fait longtemps qu’on entend l’exaspération des parents. Leurs revendications, pour certaines, sont légitimes, mais on ne peut pas tous les jours préparer toutes les composantes d'un menu, comme du fait-maison, quand on sert 14.000 couverts", rétorque la responsable, sollicitée par LCI.