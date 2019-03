Une appli pour raconter la même histoire à ses enfants : le "rituel du soir" est-il menacé par les nouvelles technologies ?

Alors "StoryEnjoy", une bonne ou une mauvaise idée ? "Cette application se révèle manifestement faite pour les parents "lassés" mais pas du tout pour les petits que la répétition ravit et rassure, constate auprès de LCI Corinne Ehrenberg. Or, habituer les enfants à la présence virtuelle plutôt que réelle de leurs parents me semble assez risquée car l’alternance de la présence et de l’absence est ce qui structure le psychisme d’un tout petit."





Pour étayer, la psychanalyste prend l'exemple du jeu de la bobine du petit-fils de Freud cité dans Au-delà du principe de plaisir (1920) : "Freud note que ce petit joue à jeter une bobine au loin et de la faire revenir grâce à la ficelle et il scande ce jeu de deux sons qui évoque "parti" et "revenu". Freud voit dans ce jeu la possibilité pour l’enfant de surmonter, par sa maîtrise du jeu, l’angoisse de voir partir sa mère ou l’adulte qui prend soin de lui (elle est partie mais je peux la faire revenir) tout en l’introduisant au symbolique (la bobine n’est pas la mère mais la représente) et donc au langage. Dès lors, il me semble que l’application permettrait à l’enfant de "shunter" la phase douloureuse mais ô combien nécessaire de l’absence qui est une catégorie essentielle à l’humanisation du petit d’homme."





Bref, si l'initiative peut s’avérer effectivement louable pour les parents au bout du rouleau, elle ne remplacera sans doute pas, pour l'enfant, une présence matérielle réconfortante à ses côtés (propre au rituel) et un apprentissage de la séparation claire, nécessaire à son évolution.





* Etude commandée par l'éditeur anglais Egmont en 2018