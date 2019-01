Trop court, le congé de paternité ? Les 18-24 ans sont une large majorité à le penser

Depuis 2002, les pères qui travaillent ou qui ont perçu une allocation chômage au cours des 12 derniers mois peuvent bénéficier, à la naissance de leur enfant, d'un congé de paternité indemnisé de 11 jours (18 pour une naissance multiple), en plus des trois jours accordés par le code du travail. Dans les faits, 7 pères sur 10 en ont profité en 2013, rappelle la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.



Le recours au congé de paternité est plus fréquent dans les familles qui partagent les tâches familiales. Quand les deux parents travaillent, les hommes ayant le plus recours au congé de paternité sont les pères du secteur public (9 sur 10). A l'inverse, quand la mère n'a jamais travaillé, les pères prennent moins souvent leur congé de paternité et s'impliquent moins dans les tâches familiales. Les indépendants sont ceux qui prennent le moins leur congé légal : seulement trois pères sur dix ont pris leur congé de paternité et six mères sur dix leur congé maternité.



Un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) préconisait en septembre de porter le congé de paternité à deux ou trois semaines et de le rendre au moins en partie obligatoire, afin d'augmenter la proportion de pères qui demandent à en bénéficier. Plusieurs pétitions et tribunes ont aussi réclamé ces derniers mois une révision du congé de paternité, jugé "trop court pour être efficace".