Une maternité installe des lits doubles pour permettre aux couples de se sentir à la maison

C'est comme si c'était à la maison. Depuis le début du mois, le Groupe hospitalier mutualiste de Grenoble (GHM) a décidé de lancer une opération un peu spéciale pour satisfaire les parents, relate France Bleu Auvergne-Rhône-Alpes. La maternité a ainsi mis en place dans deux de ses chambres des lits doubles. Le but ? Accueillir les parents afin qu'ils connaissent ensemble les joies de la maternité et de la paternité.





Une initiative qui a tout de suite trouvé écho auprès des parents, explique une sage-femme du service. "On a fait la surprise à la première maman qui a utilisé le lit double, on avait installé des ballons dans la chambre. Quand elle est arrivée, elle a pleuré de surprise. C'était génialissime. En plus, le couple habitait loin, à l'Alpe-d'Huez, donc ils étaient vraiment ravis", explique-t-elle au quotidien régional.

Si l'initiative peut paraître simple sur le papier, elle a demandé quelque efforts pour le corps médical, à comment par des ajustements techniques (déplacement autour de la mère) ou de discrétion (lorsque les deux parents sont présents dans la pièce).