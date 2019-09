Une mère alerte sur le risque d'étranglement lié au Ztringz, le jeu star des cours de récré

ÉCOLE - Ztringz, le nouveau jeu à la mode dans les cours de récré, est-il dangereux ? Une mère de famille vient de lancer une alerte sur Facebook après que sa fille a failli s’étrangler avec ces ficelles colorées, censées être utilisées pour réaliser des figures en tout genre.

"Parce qu'il est petit et léger, de couleurs vives, créatif et ludique, tout en faisant appel à l'ingéniosité des jeunes esprits, le Ztringz s'annonce comme le phénomène des cours de récré". Les concepteurs de ces petites ficelles multicolores que l'on manipule entre ses doigts ne se sont pas trompés, à un détail près : ils ne pensaient certainement pas que les enfants inventeraient de nouveaux gestes pour réaliser des figures. Au risque de se mettre en danger.

L'alerte est venue d'une mère de famille, dont la petite fille de 6 ans, scolarisée dans le Nord, a selon elle failli s'étrangler. Voulant épater ses parents en leur montrant tout son talent, "elle commence à faire une figure en mettant la ficelle autour de son cou", raconte la maman sur sa page Facebook. "Un geste qu'elle a appris dans la cour de récréation et que les enfants désignent comme 'le lapin'", explique-t-elle au HuffingtonPost.

Elle s'interroge alors sur cette pratique périlleuse : "Avec son père, on intervient de suite en lui rappelant que l'on ne s'enroule rien autour du cou en raison du danger que ça représente". Oui mais voilà, malgré les avertissements, la petite fille a réessayé cette figure seule dans sa chambre et s'est retrouvée avec la ficelle coincée et serrée autour de son cou. "Elle a pu nous appeler, nous avons dû couper pour lui défaire la ficelle. Elle garde une belle marque de serrage au niveau du cou", poursuit la maman sur Facebook.