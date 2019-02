Vacances de février : 5 nouvelles activités à faire avec ses enfants à Paris

Comme à chaque vacance scolaire, c'est la même rengaine, vous vous demandez ce que vous allez bien pouvoir faire pour occuper vos enfants. D'autant que selon le baromètre "Approuvé par les familles", 1 parent sur 2 souhaite passer plus de 4 heures par semaine et par enfant pour faire une sortie en extérieur, jouer avec ses enfants, faire une activité créative ou culturelle avec eux.





Côté budget, vous êtes par ailleurs 56% à dépenser plus de 150 € par an et par enfant en matière de loisirs en famille. Et cette année, c'est décidé, vous avez envie de leur faire découvrir de nouvelles expériences, histoire de changer des sempiternelles musées et autres parcs d'attraction. Pour vous faciliter la tâche, LCI a sélectionné cinq nouvelles activités parisiennes qui devraient remporter, à coup sûr, tous les suffrages auprès des plus jeunes.