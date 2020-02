Vers trouvés par des parents dans du lait Gallia : Danone veut récupérer les boîtes

"On souhaite absolument comprendre comment ces larves ont pu arriver sur le produit". Disant faire face à "une situation très surprenante", car selon lui "exceptionnelle", le groupe Danone a demandé vendredi, par la voix de son directeur des affaires médicales, que les parents qui se sont plaints ces derniers jours et semaines d’avoir trouvé un ver dans une boîte de lait de sa marque Gallia renvoient celle-ci. "On a besoin de récupérer ces boîtes pour procéder à des analyses plus approfondies", a expliqué à l'AFP Florent Lalanne. Les familles touchées sont priées de contacter l'entreprise via un numéro de téléphone (0800-202-202) ou le site laboratoire-gallia.fr.

Jusqu'à présent, deux cas ont été directement signalés à Danone, ceux de familles habitant le Puy-de-Dôme et les Landes. Celles-ci ont communiqué à l'entreprise le numéro du lot des boîtes concernées, toutes deux produites à Wexford, Irlande, selon le groupe. La radio RTL a par ailleurs rapporté jeudi soir le témoignage d'une mère résidant dans le Var et cité le cas d'une autre famille basée, elle, dans les Bouches-du-Rhône.