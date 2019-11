VIDÉO - Comment mes grands-parents sont tombés amoureux le jour de la libération de Strasbourg

"Elle avait 21 ans en 1944, elle en a 96 aujourd'hui. Entre temps, elle est devenue ma grand-mère. Elle m'a bercé de tendresse, mais aussi de ses récits". Ces histoires qui ont marqué son enfance et sa vie, le journaliste de TF1 Romain Goichon les a partagées avec les téléspectateurs du JT de 13 heures ce vendredi, veille de l'anniversaire de la libération de Strasbourg le 23 novembre 1944. Une histoire plus précisément : celle de l'histoire d'amour entre sa grand-mère, Evelyn Roussel, et son grand-père, Robert Fantou.

Un document aussi exceptionnel qu'émouvant dans lequel la presque centenaire se souvient comment elle a troqué son "avenir de petite Parisienne pour un destin d'aventurière", en montant sur un coup de tête, lors de la libération de la capitale en août 1944, dans un camion de la 2ème Division blindée du général Leclerc, où elle sera bientôt engagée. C'est là qu'elle rencontrera un soldat, le futur général Robert Fantou, qu'elle ne pouvait dans un premier temps "pas supporter".