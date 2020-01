A 9 ans, il prouve que sa dyslexie est une force en réalisant un portrait géant (et bluffant) en Rubik's Cubes

Faire de son handicap une force, voilà le mantra de Benjamin Russo, un jeune Américain de 9 ans atteint de dyslexie. Pour preuve, une vidéo qui fait actuellement le buzz outre-Atlantique : on y voit le jeune garçon construire en accéléré une gigantesque mosaïque représentant le visage de John Cena, l'un des catcheurs les plus populaires du championnat US.

Sauf qu'à y regarder de plus près, le matériau utilisé force l'admiration puisqu'il s'agit en fait de Rubik's Cubes, 750 pour être précis, que le petit garçon a méticuleusement assemblé en un temps record de 5 heures ! Et comme pour mieux enfoncer le clou, Benjamin fait défiler devant la caméra une série de pancartes, dans lesquelles il explique avoir du mal à lire et à écrire. "Je mélange mes mots. Je suis très frustré et bouleversé aussi parfois", a-t-il inscrit. "Mais être dyslexique signifie aussi que je peux faire quelque chose d'incroyable ! Comme ça ..."