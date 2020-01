A 9 ans, il prouve que la dyslexie est une force en réalisant un portrait géant (et bluffant) en Rubik's Cubes

Sauf qu'à y regarder de plus près, le matériau utilisé force l'admiration puisqu'il s'agit en fait de Rubik's Cubes, 750 pour être précis, que le petit garçon a méticuleusement assemblé en un temps record de 5 heures ! Et comme pour mieux enfoncer le clou, Benjamin fait défiler devant la caméra une série de pancartes, dans lesquelles il explique avoir du mal à lire et à écrire. "Je mélange mes mots. Je suis très frustré et bouleversé aussi parfois", a-t-il inscrit. "Mais être dyslexique signifie aussi que je peux faire quelque chose d'incroyable ! Comme ça ..."

Faire de son handicap une force, voilà le mantra de Benjamin Russo, un jeune Américain de 9 ans atteint de dyslexie. Pour preuve une vidéo qui fait actuellement le buzz outre-Atlantique, où l'on voit le jeune garçon construire en accéléré une gigantesque mosaïque représentant le visage de John Cena, l'un des catcheurs les plus populaires du championnat US.

Son talent a bouleversé les internautes, mais pas que. John Cena, lui-même, touché par ce geste, a réagi sur Twitter : "C'est l'incarnation du #NeverGiveUp" ("N'abandonnez jamais"), a-t-il lancé. "Benjamin fait preuve de courage, de persévérance, de vulnérabilité, d'une force extraordinaire ... et c'est un ARTISTE ! Je vous admire, votre travail et vos perspectives", a-t-il ajouté. Le catcheur a même dit du jeune garçon qu'il était "un de ses héros" lors d'une émission sur CBS.

Ce que confirment ses parents, très fiers de leur rejeton : "La dyslexie de Benjamin rend les devoirs et l'école difficiles, mais elle permet également à son incroyable talent de briller, a ainsi expliqué sa mère, Mélanie, à CNN . "Les cerveaux dyslexiques sont très différents. Le côté droit est vraiment fort, donc ils peuvent être très artistiques, très musicaux. Je crois vraiment qu'il a cette capacité incroyable à cause de la dyslexie", a-t-elle ajouté.

Car au-delà de son talent artistique, Benjamin Russo souhaite avant tout faire passer un message et rappeler aux gens que la dyslexie ne le définit pas. On le voit ainsi brandir à la fin de la vidéo deux nouvelles pancartes sur lesquelles le petit garçon a inscrit : "La dyslexie n'est pas mon handicap. La dyslexie est ma superpuissance."

Les parents de Benjamin espèrent désormais que l'histoire de leur fils changera la façon dont les gens perçoivent la dyslexie : "Le grand public voit la dyslexie comme un trouble de la lecture et de l'orthographe, et c'est tout", a déclaré son père à nos confrères de CNN. "Nous ne parlons jamais des avantages et des dons spéciaux que beaucoup de dyslexiques ont, et Benjamin n'est pas seul. Donc je pense que c'est ce que nous essayons de faire, sortir le positif et pas tant les effets négatifs", a-t-il conclu.