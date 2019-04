VIDÉO - A table, au lit, en voiture, au supermarché... Comment désamorcer par le jeu les conflits avec votre enfant

• Pourquoi est-ce si compliqué ? "Autant les adultes apprécient de se retrouver autour d'un bon repas, autant les plus jeunes trouvent ce moment long et ennuyeux. Il faut dire qu'ils ont très vite besoin de bouger et de passer à autre chose, donc rester à table leur demande beaucoup d'efforts", décrypte notre orthophoniste.





• Pour y remédier, "on va mettre en place des conversations ludiques. Il suffit de préparer plusieurs bandelettes de papier sur lesquelles on va inscrire une question, et au moment du repas, on en pioche une et on lit le texte à voix haute. Par exemple : 'si tu étais un animal, lequel serais-tu ?' ou 'si tu pouvais maîtriser un pouvoir magique, lequel voudrais-tu être ?' Cela permet d'échanger avec ses enfants sur différents sujets, et pendant ce temps-là, on n'a pas besoin de leur dire : 'Tiens toi bien" ou 'Reste assis'..."