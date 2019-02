Bébé de 268 grammes : tour du monde des autres records de maternité

INSOLITE - Chaque jour, on compte 244.000 naissances dans le monde, et forcément certaines d'entre elles sortent du lot. Ainsi, au Japon, un nourrisson né prématurément à 268 grammes a pu rejoindre son domicile en bonne santé après 5 mois en unité de soins et un poids qui a plus que décuplé. D'autres naissances battent des records. Petit florilège de ces histoires hors du commun.