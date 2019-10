"Ça fait peur parce qu'il y a des trucs chelous" : comment protéger les ados des ravages du porno ?

"Est-ce que vous connaissez des gens qui vous ont dit ‘J’ai vu des images pornographiques'" ? La question, posée le directeur des opérations de l’association e-Enfance, qui intervient ce jour-là dans une classe de 4e, ne reçoit en réponse que quelques mains levées timidement. Et pourtant, un enfant de moins de douze ans sur deux a déjà été confronté à des images pornographiques. Il y a ceux qui sont allés les chercher, poussés par des plus grands, et puis ceux qui ont par exemple subi des publicités spontanées alors qu'ils jouaient sur leur portable. La première fois, ça m’a choqué, raconte l’un des élèves aux caméras de TF1 venus réaliser le reportage "grand format" en tête de cet article. "Ça fait peur parce que Il y a des trucs chelous", embraye l’un de ses camarades, quand une autre évoque une "sensation de dégoût". Problème : il est impossible à leurs yeux d’en parler à leurs parents.

Alors, comment protéger les ados du porno ? Samuel Comblez, psychologue pour enfants parallèlement à son engagement associatif, déplore la "frilosité très importante en France" en matière d’éducation sexuelle des enfants, et encore plus sur la pornographie. "C’est une erreur, juge-t-il : les adolescents vont s’auto-former, aller chercher l’information gratuitement, facilement, au travers de leur connexion internet. Et le problème, c’est qu’ils n’ont pas de contre-discours".