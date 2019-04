Nouvelle campagne contre la fessée : que se passe-t-il dans la tête d'un enfant qui en reçoit une ?

Les députés s'étaient prononcés en novembre dernier à l'unanimité en faveur d'une proposition de loi contre les violences éducatives ordinaires, portée par Maud Petit (MoDem), clamant que "les enfants ont droit à une éducation sans violence" et que "les titulaires de l’autorité parentale ne peuvent user de moyens d’humiliation tels que la violence physique et verbale, les punitions ou châtiments corporels, les souffrances morales." Mais cinq mois plus tard, ce texte n'est toujours pas à l'agenda du Sénat, dont il doit recevoir l'approbation pour être validé. A l'approche de la Journée de la non-violence éducative le 30 avril, une association, Stop Veo, lance donc une campagne d'information en attendant que les fessées et autres punitions soient interdites pas la loi.





Elle propose un kit ("C'est grave docteur?") aux pédiatres, médecins généralistes et médecins de PMI. Celui-ci comporte une affiche (une fillette pose sous la question "Fessées, menaces, cris ... Et si on en parlait ?") et des brochures, avec au recto, un cœur ("un enfant a besoin d'amour") et au verso un bonnet d'âne ("humilier, faire peur, faire mal, faire souffrir, ce ne sont pas des modes d'éducation, ce sont des violences").





Car aujourd'hui encore, les réprimandes physiques comme les gifles et les fessées restent trop souvent considérées comme une norme sociale (le fameux "c’est-pour-son-bien"). Dans une étude réalisée en 2014 par l'observatoire "Approuvé par les familles", 40% des parents admettaient ainsi y avoir recours. Certes de façon exceptionnelle pour l'immense majorité (39,6%). Mais ce pourcentage montre combien la pratique est ancrée dans nos mœurs.