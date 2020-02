Classe de neige : quand les écoliers découvrent les joies du ski

A Vaujany (Isère), des élèves des bords de Loire découvrent l'aventure du ski. Leurs cours d'école ont été remplacés par trois heures de descente par jour, dans le vent et le froid. Et ils n'ont pas l'air de s'en plaindre. Après les cours, ils s'initient également à la vie en groupe et aux tâches quotidiennes. Mais le plus important pour eux, ce sont les bons moments et ce qu'ils racontent aux parents dans un blog, une version moderne de la carte postale.