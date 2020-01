Comment Corinne, 65 ans, s'est découvert une fratrie américaine grâce à un test ADN

"On a un petit air de famille, quand même !". C'est à un moment d'intense émotion qu'ont assisté les caméras du 20 heures de TF1 au sein de l'aéroport de Marseille : la première rencontre de quatre demi-sœurs d'une soixantaine d'années qui, il y a un an et demi encore, ne connaissaient pas l'existence les une des autres.

C'est Corinne, 65 ans, qui est à l'origine de cette belle histoire, grâce à un test ADN envoyé sur Internet. "Ça a matché avec une cousine issue de germain au second degré au Canada", raconte-t-elle dans le reportage en tête de cet article. Grâce à cette lointaine cousine qui avait elle-même entrepris des recherches pour son arbre généalogique, Corine, qui n'a pas connu son père dont sa mère a toujours refusé de lui parler, a ainsi découvert il y a un an et demi qu'elle n'était pas enfant unique. Cet homme, un militaire américain ayant un temps stationné en France, avait également eu une fille en France, ainsi que deux autres et un frère aux Etats-Unis.