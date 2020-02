Comment fête-t-on la Saint-Valentin à Saint-Amour ?

Saint-Amour-Bellevue, en Saône-et-Loire, est sans aucun doute l'un des villages les plus romantiques du pays. Vous vous en rendrez compte en regardant le reportage du JT de 13H de TF1 en tête de cet article : on y voit des cœurs partout, sur les portes des maisons, au dos des voitures, dans les vignes... Et on y croise bien évidemment des amoureux.

"Ici, c'est la Saint-Valentin tous les jours", ne manque d'ailleurs pas de glisser face aux caméras un des 550 habitants de la commune.