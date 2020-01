Comment rendre la répartition des tâches ménagères plus équitable

Dans notre pays, un couple sur trois se dispute régulièrement sur la répartition des tâches ménagères. Selon une étude récente, 73 % des Françaises estiment qu'elles en accomplissent davantage que leurs conjoints. Et plus de neuf enfants sur dix associent encore la lessive à leur mère. Mais les mentalités évoluent déjà, jusque dans les publicités. Nous sommes loin des affiches du siècle dernier.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.