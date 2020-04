Couple : comment éviter les querelles en confinement

Une cohabitation avec l'être aimé peut vite devenir insupportable. Pour Émilie et Erwan, ce confinement est vécu comme un moment de vérité. Il y a un mois, le couple vivait encore séparément. Aujourd'hui, ils tentent, avec trois enfants, l'expérience de la famille recomposée et confinée. Marion et Julien, eux, passent des heures au téléphone chaque soir. L'un vit en Belgique et l'autre en Alsace.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.