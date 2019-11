Cours de soutien scolaire : combien ça coûte (et comment faire baisser la facture) ?

Le marché du soutien scolaire pèserait près de 2 milliards d'euros en France, ce qui en fait le pays européen où les parents dépensent le plus pour aider leurs enfants en maths, en français ou en anglais. Un accompagnement qui coûte cher : 1 500 euros par an en moyenne. Mais il existe des moyens assez simples pour faire baisser les prix, comme le montre le reportage "grand format" du JT de 20 heures de TF1 en tête de cet article.

Les géants du soutien privé comme Acadomia, Complétude ou les Cours Legendre se partagent 350 millions d'euros sur les 2 milliards évoqués plus haut. Leurs prestations sont déductibles des impôts, mais elles coûtent aussi plus cher. Beaucoup de parents se tournent donc vers les sites de mise en relation avec des profs particuliers pour trouver, en fonction de leur budget, celui de leur enfant. C'est le cas de Constantin, élève de première préparant son bac de français que les caméras de TF1 ont rencontré. Prix de son heure de cours : 30 euros. Mais la facture peut varier fortement d'une ville à l'autre : à Nice, une heure de cours coûte en moyenne 22,40 euros, plus qu'à Nantes, Lille ou Strasbourg (20 euros) mais moins qu'à Paris (24,80 euros).