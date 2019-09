Cuisiner le week-end pour toute la semaine : la recette pour vous mettre au "batch cooking"

GAIN DE TEMPS - Qui n'a pas rêvé certains soirs en rentrant du travail de faire apparaître d'un coup de baguette magique un repas sur la table ? Un rêve qui pourrait bien devenir réalité, à condition d'adopter une méthode importée des pays anglo-saxons : le "batch cooking", qui consiste à préparer à l'avance le week-end les plats pour tous les soirs de la semaine.

La solution pourrait bien venir de nos voisins anglo-saxons et de leur "batch cooking" (littéralement : cuisiner en lots), qui fait un carton sur Instagram. Cette méthode consiste à préparer en grandes quantités, le dimanche de préférence, une variété d’aliments qu’on pourra conserver, combiner et accommoder tout le reste de la semaine. Un moyen simple pour manger sainement, peu cher, avec des produits frais et sans gaspillage.

Comment faire pour ne plus mettre les pieds en cuisine les soirs de semaine, surtout depuis que les devoirs du petit dernier et le cours de karaté de l'aîné ont fait leur apparition dans nos vies ? Comment en finir avec le fameux casse-tête du "Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?", qui peut rapidement se transformer en repas vite fait et sans qualité, voire pire au détour dans un fast-food ?

Et si vous calez pour vos idées de menus, Hachette Cuisine a lancé une collection " Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? ". Pour chaque ouvrage, un invité de marque vous convie à sa table et vous fait partager ses recettes préférées pour les soirs de la semaine.

A chacun de choisir le moment qui lui convient le mieux en matière de temps et d’approvisionnement. L’idéal est de programmer le batch cooking dans la foulée des courses, pour utiliser au maximum des ingrédients frais. Pour certains, ce sera le samedi ou le dimanche, mais pour d’autres ce sera leur jour de repos dans la semaine, ou en soirée. Comptez en moyenne 1 à 2 heures de cuisine. "Personnellement, j'affectionne le dimanche en fin d'après-midi ou le soir après le dîner... Cela m'évite de tourner en rond et permet de lutter à merveille contre la déprime de fin de week-end", écrit Anne Loiseau. Même conseil pour Caroline Pessin qui privilégie la session cuisine le dimanche, "afin de gagner un jour de fraîcheur et d'éviter de congeler certains plats".

• Des fruits à coque qu’on fait torréfier au four (noix, noisettes, noix de cajou, graines de tournesol), à garder dans un bocal et à saupoudrer partout.

• Quelques légumes et herbes crus, lavés, éventuellement pelés et découpés, prêts à être mangés (salade, chou émincé, herbes, oignons rouges, crudités en bâtonnets...).

• Quelques légumes cuits à la vapeur ou rôtis au four, à manger en accompagnement ou en bol composé. Attention, ne préparez pas les pommes de terre à l'avance : crues, elles s'oxydent et cuites, elles prennent un mauvais goût.

Les tupperwares ou autres lunchbox sont parfaits pour stocker et conserver toutes vos préparations. Préférez les boîtes en verre, plus saines que le plastique et qui peuvent, sans danger, passer au four ou au micro-ondes. Et conservez les plats mijotés et les soupes dans leur casserole ou cocotte, pour les faire directement réchauffer dedans. "Mais un saladier couvert de film alimentaire, ainsi que des bocaux recyclés munis de couvercles peuvent aussi faire l'affaire", note Anne Loiseau. La salade et les herbes lavées seront, elles, enroulées dans un torchon propre.

Pour être bien organisé, pensez par ailleurs à étiqueter toutes vos préparations : inscrivez la nature du contenu, la date de préparation, la durée de conservation et pourquoi pas le plat auquel il est destiné.

En général, les plats prévus du lundi au mercredi sont à conserver au réfrigérateur, et ceux du jeudi et vendredi sont à congeler dès le dimanche (à noter, les plats maisons congelés se consomment dans les deux mois). N'oubliez pas de laisser les aliments cuits refroidir deux heures à température ambiante dans un contenant fermé avant de les placer dans le réfrigérateur. Veillez également à na pas surcharger les étages pour laisser le froid circuler. Rangez la viande dans la partie la plus froide du réfrigérateur; les légumes dans la partie la moins froide.

Résultat, les soirs de la semaine, vous n'avez plus qu'à assembler les ingrédients et à les réchauffer ou pour certains (riz, pâtes, semoule) à les cuire au dernier moment pour un meilleur goût et une texture optimale. "En tout, vous passerez moins de 15 minutes dans votre cuisine", prédit Caroline Pessin.