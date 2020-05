Déconfinement : que ferez-vous en premier ce lundi 11 mai ?

Marcher, courir, bouger sans aucune attestation... Après 55 jours de confinement, certains de nos concitoyens sont habités par un immense désir de liberté. D'autres ont des projets beaucoup plus terre-à-terre, comme retourner au travail ou aller chez le coiffeur. Finalement, vous êtes assez peu nombreux à ne pas vouloir changer vos nouvelles habitudes. Mais généralement, ce qui vous a le plus manqué, c'est le lien social.



